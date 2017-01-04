Романцев: есть все предпосылки, чтобы «Спартак» выиграл РФПЛ в этом году

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о шансах красно-белых на победу в РФПЛ в нынешнем сезоне и о главном тренере команды Массимо Каррере.
«Радует ли меня в этом сезоне команда «Спартака»? Главное, чтобы она радовала болельщиков. Давненько этого не было. Но у нас, у спартаковцев, поклонники терпеливые. Они всегда своего дождутся. Можно даже сказать, что дождались. Очень надеюсь на то, что в этом году «Спартак» будет чемпионом. Красно–белые должны победить после такого длительного перерыва! Все предпосылки для этого есть. Сейчас уже появились совсем молодые болельщики, которые не знают, не чувствовали, каково это — быть поклонником команды-чемпиона. Да и болельщики со стажем уже это основательно подзабыли. Так что пора.
Меня устраивают в этом сезоне и сама игра команды, и результат. И если спартаковцы сами не будут терять очки по глупости и отдавать победы, то всё сложится, как в кричалке: «Спартак» — чемпион!».
Как мне работа Массимо Карреры? Если честно, то никак! У этого тренера есть успехи. Каррера в 2012 году исполнял обязанности главного тренера «Ювентуса», и клуб под его руководством завоевал Суперкубок Италии, переиграв «Наполи». Выиграть Суперкубок Италии – это дорогого стоит. Но чтобы составить мнение о тренере, мне нужно присутствовать на тренировках, посмотреть его занятия, услышать установки. Посмотрим, как он проведёт предсезонные сборы», — цитируют Романцева «Аргументы недели».
После 17 туров РФПЛ «Спартак» располагается на первом месте в турнирной таблице, опережая на пять очков находящийся на второй строчке «Зенит».