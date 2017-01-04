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Агент Ломбертса: неправда, что Николас точно останется в «Зените» до лета

4 января 2017, среда. 23:24. Футбол
Сантуш Верхулст, который является агентом защитника «Зенита» Николаса Ломбертса, опроверг информацию о том, что его клиент останется в петербургском клубе до конца сезона-2016/2017.

«Сейчас нет никаких новостей, ситуация не изменилась. Бельгийские СМИ написали, что Николас, скорее всего, останется в Петербурге? Это сенсация, что они сделали такую новость. Но это неправда. Мы не знаем, откуда они достали такую информацию. Ломбертс просил руководителей «Зенита» отпустить его зимой в другой клуб. Больше он ни о чём не просил. Мы просто ждём, получит ли клуб устраивающее предложение, и посмотрим, появится ли возможность уйти. Сейчас нет никаких предложений, переговоров и каких-то решений.

Контактировал ли со мной или «Зенитом» другие клубы? Они запрашивали финансовые условия, но в начале января рано говорить о чём-то конкретном. Нужно подождать. Ломбертс поедет на первые сборы «Зенита» и примет в них участие. Он будет там, никаких проблем», — цитирует Верхулст «Советский спорт в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что в услугах Ломбертса заинтересован «Гент». Сам футболист, в нынешнем сезоне не имеющий постоянной игровой практики, выражал недовольство тем, что «Зенит» не отпускает его в другие команды.

В текущем сезоне 31-летний защитник провёл пять матчей в РФПЛ. Контракт Ломбертса с сине-бело-голубыми действует до 2018 года.
Источник: Советский спорт в Санкт-Петербурге Сообщить об ошибке
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