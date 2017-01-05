Левандовски: в 2017 году хочу завоевать все возможные трофеи

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски обозначил задачи на 2017 год, а также рассказал, как проходит подготовка ко второй части сезона.
«Моя цель на 2017 год – завоевать как можно больше трофеев. Впечатления от первых тренировок? Они помогают нам должным образом подготовиться. Мы усердно работаем, чтобы подойти в хорошей форме к возобновлению чемпионата», — рассказал Левандовски в беседе с пресс-службой клуба.
Следующий матч в немецкой Бундеслиге «Бавария» проведёт 20 января на выезде против «Фрайбурга».