Хесе не хочет переходить в «Рому»

Нападающий «ПСЖ» Хесе Родригес не хочет переходить в «Рому». Римляне готовы арендовать 23-летнего футболиста с правом выкупа, но испанец боится, что не будет получать в Риме игровую практику. Итальянцы видят в Хесе замену Мохамеду Салаху, который отправляется на Кубок Африки. Об этом пишет L’Equipe.
Сам Хесе склоняется к переходу в скромный «Лас-Пальмас», так как считает, что после возвращения Салаха он будет играть меньше. Загвоздка в том, что испанский клуб не готов платить Хесе ту зарплату, которую он получает в «ПСЖ».
Интерес к бывшему нападающему «Реала» также проявляет «Милан».