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«Шахтёр» в пятый раз отправит Алана Патрика в аренду

6 января 2017, пятница. 09:46. Футбол
Полузащитник донецкого «Шахтёра» Алан Патрик в январе может сменить клубную прописку. Сезон-2016/17 футболист начинал во «Фламенго», а завершит, скорее всего, в «Фенербахче».

Как сообщает Fotospor, руководство «Шахтёра» согласно отпустить 25-летнего бразильца в бесплатную аренду до конца сезона. Последнее слово за главным тренером «Фенербахче» Диком Адвокатом.

Алан Патрик перешёл в «Шахтёр» в июле 2011 года из «Сантоса». Спустя два года хавбек дважды отправлялся в аренду в «Интернасьонал». Затем были «Палмейрас» и «Фламенго».

Ранее в «Фенербахче» на правах аренды перешёл хавбек «Шахтёра» Александр Караваев.
Источник: Fotospor Сообщить об ошибке
Теги
ФК Фенербахче Шахтёр Донецк Алан Патрик Возможные трансферы
Новости. Футбол
6 января 2017, пятница
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