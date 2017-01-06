«Шахтёр» в пятый раз отправит Алана Патрика в аренду

Полузащитник донецкого «Шахтёра» Алан Патрик в январе может сменить клубную прописку. Сезон-2016/17 футболист начинал во «Фламенго», а завершит, скорее всего, в «Фенербахче».
Как сообщает Fotospor, руководство «Шахтёра» согласно отпустить 25-летнего бразильца в бесплатную аренду до конца сезона. Последнее слово за главным тренером «Фенербахче» Диком Адвокатом.
Алан Патрик перешёл в «Шахтёр» в июле 2011 года из «Сантоса». Спустя два года хавбек дважды отправлялся в аренду в «Интернасьонал». Затем были «Палмейрас» и «Фламенго».
Ранее в «Фенербахче» на правах аренды перешёл хавбек «Шахтёра» Александр Караваев.