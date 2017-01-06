Игрок «Гранады»: нынешний «Реал» почти непобедим

Нападающий «Гранады» Альберто Буэно поделился ожиданиями от предстоящего матча с мадридским «Реалом» в 17-м туре чемпионата Испании. Буэно подчеркнул, что он и его одноклубники не теряют надежды на положительный результат.
«Мы очень хотим начать 2017 год удачно. Конечно, нас ожидает весьма сложный матч, однако мы выйдем на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу» с большими надеждами. Это одна из арен, где добывать очки является наиболее сложной задачей. Тем не менее нужно там играть. Нынешний «Реал» почти непобедим. Они сейчас действительно являются командой», — приводит слова Буэно AS.
«Гранада» сыграет с грозным соперником 7 января на выезде.