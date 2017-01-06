Шнейдерлен проходит медицинское обследование в «Эвертоне»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Морган Шнейдерлен может сменить один английский клуб на другой. Как стало известно, футболист проходит медицинское обследование в «Эвертоне». Об этом на своей странице в «Твиттере» написал журналист Manchester Evening News Самуэль Лакхерст.
Ранее прошла информация, что «МЮ» отказался продавать Шнейдерлена в «Эвертон» за € 22 млн. Главный тренер «ирисок» Рональд Куман лично заинтересован в трансфере Шнейдерлена.
В нынешнем сезоне французский полузащитник принял участие в 3 матчах АПЛ, проведя на поле 11 минут.