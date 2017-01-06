Суд отклонил иск к ФИФА о возможном нарушении прав рабочих на объектах ЧМ-2022

Профсоюзы Нидерландов и Бангладеш подали на ФИФА в суд за нарушение прав рабочих на объектах ЧМ-2022, но результата это не принесло. Суд отклонил иск к ФИФА. Об этом говорится на официальном сайте организации.
Ранее федерация профсоюзов Нидерландов потребовала от ФИФА возместить ущерб бангладешскому рабочему Надиму Шарафулу Аламу за нарушение его прав при строительстве объектов чемпионата мира 2022 года в Катаре, пригрозив судом.
«ФИФА приветствует решение арбитражного суда Цюриха отклонить иск, поданный голландским и бангладешским профсоюзами. ФИФА очень серьёзно относится к вопросу об условиях труда и внимательно следит за ситуацией. Как ранее заявил президент Инфантино, ФИФА будет и впредь призывать катарские власти обеспечить безопасность и достойные условия труда для рабочих-строителей», — говорится в заявлении.
Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.