Тошич: с «Трабзонспором» были контакты, но приоритет — продлить контракт с ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич подтвердил информацию о том, что его хочет приобрести турецкий «Трабзонспор», но, по словам серба, он желает продлить истекающий в конце сезона контракт с «армейцами».
«Да, с „Трабзонспором“ были контакты, но я не думаю об этом. Я предан ЦСКА, в этом клубе я уже шесть лет, и мой приоритет — продлить истекающий контракт. На следующей неделе я возвращаюсь в Москву, и мы сядем за стол переговоров. Представители „Трабзонспора“ звонили мне, но для меня первым идёт ЦСКА, а уже потом все остальные клубы», — цитирует Тошича Sportske.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что Тошич и «Трабзонспор» достигли принципиальной договорённости. В ноябре прошлого года появилась информация, что ЦСКА предложил 29-летнему хавбеку продлить контракт с понижением зарплаты. При этом отмечалось, что игрок не очень хочет идти на сокращение зарплаты.