Флегонтов: надеюсь, Гордеев сумеет привнести в игру «СКА-Хабаровск» новые краски

Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Олег Флегонтов прокомментировал назначение главным тренером команды Андрея Гордеева, о котором было объявлено сегодня.
«Считаю Андрея Гордеева одним из перспективных российских тренеров нового поколения. Давно с интересом наблюдаю за его работой. Все его команды самобытны, узнаваемы. Чувствуется тренерская рука. У Андрея были прекрасные учителя: Гаджиев, Красножан, Хиддинк. Импонирует, что он не останавливается на достигнутом, продолжает совершенствоваться, работает над собой. Надеюсь, что Андрей Львович сможет не только продолжить начатое дело, но и сумеет привнести в игру команды новые краски», — цитирует Флегонтова пресс-служба клуба.