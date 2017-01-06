Конте: я очень уважаю Кубок Англии, этот турнир важен в стране

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча с «Питерборо Юнайтед» (8 января) в 1/32 финала Кубка Англии.
«Это мой первый опыт участия в Кубке Англии. Я знаю этот турнир, потому что смотрел много матчей, когда был в Италии. Этот турнир очень важен в Англии, и это один из старейших турниров в мире, поэтому я очень уважаю Кубок Англии.
Более того, это отличная возможность дать игровое время некоторым футболистам, которые на данный момент не очень часто выходят на поле. Я попытаюсь найти правильное сочетание, потому что я хочу пройти дальше в этом турнире.
Атмосфера будет совсем другой по сравнению с обычным матчем в чемпионате. Поэтому важно сохранить концентрацию и остаться собранными», — цитирует Конте официальный сайт «Челси».