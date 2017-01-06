Пике может быть наказан за слова о судействе в матче с «Атлетиком»

Защитник «Барселоны» Херард Пике, который раскритиковал главного судью первого матча 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетиком» из Бильбао Фернандеса Борбалана, может быть наказан за свои слова, информирует COPE. Технический комитет изучит дело Пике в понедельник, 9 января.
Сине-гранатовые заканчивали матч, имея на двух игроков больше, но всё равно потерпели поражение со счётом 1:2, а Пике посчитал, что Борбалан допустил не одну грубую ошибку. Защитник заявил, что «такое судейство провоцирует игру в рулетку».