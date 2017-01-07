Моуринью рассматривает вариант с приглашением Эвра в «МЮ» только в роли тренера

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью готов предложить защитнику «Ювентуса» Патрису Эвра только должность в тренерском штабе, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации издания, португальский специалист убеждён в том, что опыт 35-летнего француза пойдёт на пользу команде. Сам Эвра пока не принял решение о готовности вешать бутсы на гвоздь, в связи с чем он мог бы стать играющим тренером в стане манкунианцев.
Эвра выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2006 по 2014 год. Его действующий контракт с «Ювентусом» рассчитан до лета. В нынешнем сезоне защитник сыграл в шести матчах в составе команды в серии А и в шести матчах Лиги чемпионов.