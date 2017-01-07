Симеоне: «Атлетико» сильно зависит от того, как Гризманн завершает труд команды

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился впечатлениями от победы над «Эйбаром» в матче 17-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Эйбаре на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» и завершилась со счётом 2:0 в пользу «матрасников».
«В первом тайме соперник временами смотрелся лучше, чем мы. После перерыва мы вновь вернулись на тот же уровень, что был в начале встречи. «Атлетико» во многом зависит от того, как Антуан Гризманн завершает работу всей команды. Это же касается Торреса и Гамейро. Но в первую очередь важна командная работа, мы бьёмся за каждый мяч», — цитирует Симеоне Marca.