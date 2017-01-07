Венгер: в перерыве «Арсенал» понял, что реально может вылететь из Кубка Англии

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал победу над «Престоном» в матче 1/32 финала Кубка Англии. Встреча проходила в Престоне на стадионе «Дипдейл» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «канониров».
«Кто-то напомнил мне вчера, что за 21 год я никогда не вылетал в третьем раунде Кубка Англии, но сегодня в первой половине встречи я был близок к этому. „Престон“ здорово играл в первом тайме, они были быстрее нас во всём. Может быть, подсознательно мы думали, что будет проще. Но в перерыве мы поняли, что реально можем вылететь.
Считаю, у нас есть характер и боевой дух, именно поэтому „Арсенал“ постоянно вытаскивает трудные матчи. Была типичная игра с боевой английской командой при зрителях, которые гнали своих игроков вперёд», — цитирует Венгера BBC.