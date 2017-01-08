Макгиди: «Престон» мог похоронить «Арсенал» уже к перерыву

«Мы были лучше в первом тайме и если бы использовали все свои шансы, то могли бы похоронить „Арсенал“ уже к перерыву. Во второй половине мы пригласили их к нашим воротам, потому что атаковали не так, как до перерыва. „Арсенал“ — классная команда, „Престону“ не на что жаловаться.
Нам не повезло в конце с голом Жиру, но это была довольно хорошая игра. Все знали, что после перерыва будет тяжелее. Надо было играть лучше, потому что „Арсенал“ наказывает за малейшую ошибку», — цитирует Макгиди сайт «Престона».