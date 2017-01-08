Конте: рад победе — никогда не бывает легко, если меняешь сразу 9 игроков

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал разгром «Питерборо Юнайтед» в матче 1/32 финала Кубка Англии. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 4:1.
«Я рад, потому что никогда не бывает легко, если меняешь сразу девять игроков. При столь резких изменениях состава трудно играть как одна команда, но сегодня мы показали, что были настоящей командой. Я рад за тех, кто играл не так много, как хотел бы, ведь сегодня они показали, что находятся в отличной форме», — цитирует Конте BBC.