Попов: немного несправедливо, что я во второй раз стал лучшим игроком Болгарии

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов, который был признан лучшим игроком Болгарии 2016 года, назвал несправедливостью тот факт, что он стал обладателем этого титула во второй раз в карьере, в то время как легендарные Георгий Аспарухов и Никола Котков выигрывали награду лишь по разу.
«Я осознаю, что выиграл награду уже дважды. Это немного несправедливо, что такие легенды, как Георгий Аспарухов и Никола Котков, становились обладателями титула только по разу, а я дважды, потому что родился в другое время.
Эта награда является признанием за работу, которую ты проделал в течение всего года. Для меня в целом 2016-й был хорошим годом. Вместе со «Спартаком» мы закончили год на первом месте в турнирной таблице РФПЛ. Моя мечта – стать чемпионом в составе красно-белых. Это реально», — цитирует Попова «Факти».