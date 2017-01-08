Маротта: Эвра думает об уходе, по Дибале в «Ювентус» не обращались

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта подтвердил, что защитник Патрис Эвра в зимнее трансферное окно может покинуть команду, а также прокомментировал слухи о возможном уходе в «Реал» или «Барселону» форварда Пауло Дибалы.
«Эвра всё ещё с нами. Сейчас он раздумывает над тем, где продолжить карьеру. Посмотрим, как разрешится его ситуация в ближайшие недели. Не думаю, что мы нуждаемся в поиске игрока ему на замену.
Что касается интереса к Дибале со стороны «Реала» и «Барселоны», то звонков по этому поводу в клуб пока не поступало. Хочу отметить, что у нас с ним контракт на несколько лет. У «Ювентуса» с ним идеальные отношения, поэтому не боимся, что он покинет команду», — цитирует Маротту Mediaset Premium.