Луческу дал добро на переговоры «Галатасарая» с Ломбертсом

Наставник «Зенита» Мирча Луческу не против перехода защитника Николаса Ломбертса в турецкий «Галатасарай». По информации Fotomac, румын дал разрешение бельгийцу на переговоры с командой из Стамбула.
Отмечается также, что «Галатасараю» ещё только предстоит согласовать условия сделки с самим игроком.
Ранее сообщалось, что турки готовят официальное предложение по трансферу 31-летнего футболиста.
В текущем сезоне защитник провёл пять матчей в РФПЛ. Контракт Ломбертса с сине-бело-голубыми действует до 2018 года.