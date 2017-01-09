Эскриба: с Месси у «Барселоны» шансов на гол больше, чем с кем-либо ещё

Главный тренер «Вильярреала» Фран Эскриба выразил сожаление по поводу того, что его команде не удалось завоевать три очка в домашнем матче 17-го тура чемпионата Испании с «Барселоной». Хозяева поля вели со счётом 1:0, и каталонцам лишь на 90-й минуте удалось вырвать ничью. Гол забил нападающий Лионель Месси ударом со штрафного.
«Последние пять минут были для нас очень тяжёлыми. Результатом я доволен наполовину, а вот работой моих футболистов – полностью. С Месси у «Барселоны» шансов на гол больше, чем с кем-либо ещё», — приводит слова Эскрибы Marca.