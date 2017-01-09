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Пике – президенту LFP о судействе в матче с «Вильярреалом»: ты видел это?

9 января 2017, понедельник. 07:08. Футбол
Защитник «Барселоны» Херард Пике в очередной раз выразил недовольство судейством. На этот раз Пике высказался после гостевого матча 17-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (1:1). Как сообщает Marca, после игры Пике подошёл к трибуне, где находился президент профессиональной футбольной Лиги Испании (LFP) Хавьер Тебас и сказал ему: «Ты это видел? Да, ты, именно ты видел это?»

Позднее Пике также сказал: «Бруно Сориано дважды сыграл рукой, что было очевидно. Я видел игру рукой и со стороны Маскерано, но если говорить о намерениях этих игроков… Пусть проанализируют всё, а я больше не собираюсь говорить об этом. Но чувствую резонность своих слов, сказанных на прошлой неделе».

Пике ранее раскритиковал судейство в первом матче 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетиком» из Бильбао (1:2).
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
Вильярреал ФК Барселона Херард Пике
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