Пике – президенту LFP о судействе в матче с «Вильярреалом»: ты видел это?

Защитник «Барселоны» Херард Пике в очередной раз выразил недовольство судейством. На этот раз Пике высказался после гостевого матча 17-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (1:1). Как сообщает Marca, после игры Пике подошёл к трибуне, где находился президент профессиональной футбольной Лиги Испании (LFP) Хавьер Тебас и сказал ему: «Ты это видел? Да, ты, именно ты видел это?»
Позднее Пике также сказал: «Бруно Сориано дважды сыграл рукой, что было очевидно. Я видел игру рукой и со стороны Маскерано, но если говорить о намерениях этих игроков… Пусть проанализируют всё, а я больше не собираюсь говорить об этом. Но чувствую резонность своих слов, сказанных на прошлой неделе».
Пике ранее раскритиковал судейство в первом матче 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетиком» из Бильбао (1:2).