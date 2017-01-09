Местре: такое впечатление, что Месси, Суарес и Неймар не уходили в отпуск

Вице-президент «Барселоны» Хорди Местре адресовал слова похвалы нападающим Лионелю Месси, Луису Суаресу и Неймару. Местре высказался после выездного матча 17-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом», завершившегося ничьей со счётом 1:1. Автором гола каталонской команды стал Месси.
«Было такое впечатление, что Месси, Суарес и Неймар не уходили в отпуск. Это роскошное трио. Месси стал автором отличного гола. Что же касается результата, то это не вина наших нападающих. Мы побеждаем и проигрываем всё», — приводит слова Местре Marca.