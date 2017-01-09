Миранда: раньше «Интер» делал слишком большой акцент на атаке

Защитник миланского «Интера» Жоао Миранда проанализировал игру команды под руководством её бывшего главного тренера Франка де Бура. Миранда считает, что голландский специалист делал слишком большой акцент на атакующих действиях.
«Сейчас все футболисты нашей команды осуществляют оборонительную работу. Когда все работают вместе, задача защитников облегчается. Да, наши защитники обладают высоким уровнем игры, однако необходима командная работа. Раньше «Интер» делал слишком большой акцент на атаке, а защищался тремя-четырьмя игроками. А теперь мы все обороняемся вместе», — цитирует Миранду La Gazzetta dello Sport.
Де Бур был уволен со своего поста в начале ноября за неудовлетворительные результаты, а сменил его Стефано Пиоли.