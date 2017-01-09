Педро: в Кубке Англии каждый матч сложный, не важно, в какой лиге ты играешь

Нападающий «Челси» Педро Родригес поделился впечатлениями от домашней встречи с «Питерборо Юнайтед» в 1/32 Кубка Англии. Испанец забил два мяча, а его команда одержала победу со счётом 4:0.
«Это была приятная победа в матче 3-го раунда Кубка Англии, особенно с учётом того, что мы играли перед нашими болельщиками. Мы проделали хорошую командную работу и очень рады этому результату. У «Питерборо» хорошая команда. Каждый матч в Англии получается очень сложным, не важно, в какой лиге ты играешь. Они бились за победу.
Я не реализовал один голевой момент в первом тайме. Я пробил очень сильно, и мяч ушёл выше ворот. Но я счастлив, что забил два мяча. Для меня это новая позиция на поле, но в плане работы на команду ничего не поменялось. Я должен был много двигаться, но у меня всё получилось, это была хорошая игра.
С «Тоттенхэмом» был другой матч. Мы проиграли, но не видим в этом проблемы. Мы просто хотим продолжать идти от игры к игре. В следующем матче мы играем с «Лестером», это очень непростой соперник, но мы будем готовиться всю неделю и отправимся на выезд за победой», — цитирует Педро официальный сайт «Челси».