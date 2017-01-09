Грабители вынесли из дома Фирмино вещи на сумму в £ 70 тыс.

В дом нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино забрались грабители, которые вынесли драгоценности, часы и одежду на общую сумму в £ 70 тыс. Об этом сообщает The Sun.
Преступники начали следить за домом бразильца перед Рождеством. Когда Фирмино с семьёй уехали, грабители залезли в дом. Сообщается, что руководство «Ливерпуля» приняло решение перевести игрока и его семью в одну из местных гостиниц. Фирмино также выделили охрану, которая отныне будет отвечать за безопасность футболиста.
По данным СМИ, Роберто Фирмино зарабатывает в «Ливерпуле» £ 100 тыс. в неделю.