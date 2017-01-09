Жирков: отрыв от «Спартака» не такой большой — всего 5 очков, и это отыгрывается

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков после прохождения медосмотра рассказал о своём функциональном состоянии в преддверии зимних подготовительных сборов.
«Отдохнул, всё нормально. Ездили вместе с семьёй в Калининград и тёплые страны. У меня были небольшие проблемы с ахиллом в конце первого круга, надеюсь, пауза помогла мне восстановиться.
Какие цели ставит перед собой «Зенит»? Конечно, мы всегда ставим перед собой самые высокие цели. Отрыв в чемпионате не такой большой — всего пять очков, и это отыгрывается. Будем стараться и бросим все силы, чтобы выиграть. Надеюсь, новые футболисты в этом помогут.
«Андерлехт»? В Лиге Европы все команды опасны, что доказал, например, «АЗ» в последней игре группового этапа. Такие команды всегда выкладываются на 100%», — цитирует Жиркова официальный сайт «Зенита».