Игрокам «Спартака» на первый сбор разрешено взять жён, подруг и детей

Московский «Спартак» с 18 января по 1 февраля в ОАЭ проведёт свой первый сбор. Как стало известно «Чемпионату», в Абу-Даби футболистам разрешено взять жён, подруг и детей.
На первом сборе в Объединённых Арабских Эмиратах у московского «Спартака» запланирован один контрольный матч. 31 января спарринг-партнёром команды Массимо Карреры станет 11-кратный чемпион Дании «Копенгаген».
На втором сборе в Эстепоне (4-17 февраля) красно-белые проведут два спарринга. Они намечены на 10 и 16 февраля. Заключительный этап подготовки пройдёт в Марбелье (20 февраля — 2 марта). На 26 февраля у «Спартака» запланирован товарищеский матч, а соперник станет известен позднее.