Азмун присоединится к «Ростову» в ОАЭ 10 января, Девича в команде нет

Нападающий «Ростова» Сердар Азмун 10 января присоединится к команде на сборе в ОАЭ. Об этом сайту города Ростова 161.ru сообщили в пресс-службе дончан.
Ранее появились слухи, что нападающий сборной Украины Марко Девич, ставший свободным агентом после ухода из «Рубина», тренируется с «Ростовом». Однако игрок на сборах команды отсутствует.
«Сердар Азмун присоединится к команде завтра. Связано ли отсутствие с проблемами с визой? Нет. Марко Девича на сборах команды нет», – отметил пресс-атташе жёлто-синих Иван Бодылевский.
В прошлом году Азмун так и не смог получить визу в ОАЭ из-за сложных политических отношений между Ираном и Объединёнными Арабскими Эмиратами.
Первый сбор «Ростова» в 2017 году стартовал в ОАЭ 6 декабря. В Эмиратах дончане сыграют с «Аль-Хилялем» (13 января) и «Хэнань Цзянье» (19 января).