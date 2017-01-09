«Зенит» могут пригласить на матч-открытие стадиона в Румынии

Румынский клуб «Университатя» Крайова до конца 2017 года обзаведётся новым домашним стадионом, который стоит клубу € 50 млн и будет вмещать 30 тыс. зрителей. Как сообщает румынский портал sport.ro, руководство направило приглашение мадридскому «Реалу», но ответа не получило.
Тогда в румынском клубе направили приглашение «Зениту» и туринскому «Ювентусу». Реакция представителей российской и итальянской команд пока не известна. Также неясно, когда стадион точно будет сдан в эксплуатацию. Изначально открытие было запланировано на ноябрь прошлого года.
В чемпионате Румынии «Университатя» занимает 4-е место.