В ФИФА возмущены решением игроков «Барселоны» пропустить церемонию в Цюрихе

Принятое руководством «Барселоны» решение не отправлять четырёх футболистов на предстоящую церемонию вручения награды лучшему игроку года возмутило ФИФА, сообщает Marca со ссылкой на свои источники в организации.
На церемонии не будет нападающего сине-гранатовых Лионеля Месси, который вошёл в тройку претендентов на звание лучшего игрока мира 2016 года. Также вечер пропустят Андрес Иньеста, Луис Суарес и Херард Пике, которые претендуют на места в символической сборной по итогам прошлого года.
В «Барселоне» это решение ранее объяснили тем, что игроки готовятся к ответному матчу 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетиком», который пройдёт 11 января.