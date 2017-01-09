Роналду: жаль, что представителей «Барселоны» тут нет, но это объяснимо

Форвард «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, который был признан лучшим игроком 2016 года по версии ФИФА на церемонии в Цюрихе, выступил с речью после получения награды.
«Просто потрясающе! Для меня это не первый подобный опыт, но данную награду получаю впервые. Я очень рад. В первую очередь хотел бы поблагодарить своих партнёров, всю команду „Реал“, тренера. Спасибо семье, брату, маме — всем! 2016-й был лучшим годом в моей карьере. У меня было много сомнений, но этот трофей отражает мои успехи. После того как выиграл важные турниры, сомнения отпали. Это был потрясающий год на личном и спортивном уровнях, никогда его не забуду.
Большое спасибо тем, кто за меня голосовал: болельщикам, капитанам команд, журналистам. Мне особо нечего добавить, поскольку награда говорит сама за себя. Очень жаль, что представители „Барселоны“ не могут здесь сегодня присутствовать, но это объяснимо. Всем спасибо», — сказал Роналду.
Игроки «Барселоны» не посетили церемонию вручения награды лучшему футболисту мира и остались в расположении команды, чтобы как можно лучше подготовиться к ответному матчу 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетиком». В Бильбао каталонцы потерпели поражение (1:2).