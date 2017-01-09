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175 лет назад
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Видео церемонии вручения награды лучшему игроку 2016 года Криштиану Роналду
9 января 2017, понедельник. 22:45.
Футбол
Форвард «Реала» и сборной Португалии
Криштиану Роналду
признан
лучшим игроком 2016 года по версии ФИФА
на церемонии в Цюрихе. Награду футболисту вручил президент ФИФА Джанни Инфантино.
Представляем вашему вниманию видео церемонии вручения награды лучшему игроку 2016 года.
Если видео не открывается с мобильных устройств, изучить его можно
тут
.
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Сборная Португалии — Футбол
ФК Реал Мадрид
Криштиану Роналду
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