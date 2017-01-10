Воспитанник ЦСКА Джавадов может продолжить карьеру в России

Бывший нападающий «Сумгаита» Вагиф Джавадов может вернуться в Россию. Как стало известно, у футболиста есть два предложения от российских команд, но известно лишь название одной из них. По информации Azerisport речь идёт об «Оренбурге».
До конца недели станет известен новый клуб 27-летнего футболиста, а также детали сделки.
Вагиф Джавадов является воспитанником московского ЦСКА, который он покинул в 2007 году, перебравшись в «Карабах». На протяжении карьеры нападающий выступал за «Твенте», «Баку», нижегородскую «Волгу», «Габалу», бакинский «Интер», «Газиантепспор», «Болуспор» и «Хазар».