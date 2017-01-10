Роджерс: когда смотрю на Куасси, то вспоминаю молодых Стерлинга и Коутиньо

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс сравнил полузащитника «Краснодара» Эбуэ Куасси со своими бывшими подопечными — Рахимом Стерлингом («Манчестер Сити») и Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»). 19-летний Куасси близок к переходу в шотландский клуб.
«Когда я смотрю на Куасси, то вспоминаю молодых Стерлинга и Коутиньо. Эбуэ принадлежит к этому типу молодых игроков, его талант можно разглядеть за 10 секунд. Он большой талант, если всё сложится хорошо и он перейдёт к нам, то это будет для него большой возможностью реализовать свой потенциал», — приводит слова Роджерса Daily Record.