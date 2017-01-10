Витиньо прибыл в расположение ЦСКА

ЦСКА начал первый в 2017 году учебно-тренировочный сбор в испанском Кампоаморе. Если россияне добирались до места назначения в основном централизованно, из Москвы, то легионеры съезжались по одиночке.
В числе прочих в расположение клуба во вторник прибыл и нападающий Витиньо. Первую тренировку под руководством Виктора Гончаренко «армейцы» начнут в 19:00 по московскому времени, передаёт спецкор «Чемпионата» Олег Лысенко.
Витиньо последние два сезона провёл на правах аренды в бразильской команде «Интернасьонал». В минувшем сезоне чемпионата Бразилии он забил 8 голов, сделал 4 голевых паса и получил 8 жёлтых карточек в 28 матчах.