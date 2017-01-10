Узденов: Азмун останется, а Нобоа всерьёз рассматривает предложение «Зенита»

Член совета директоров «Ростова» Али Узденов подтвердил информацию о том, что полузащитник Кристиан Нобоа зимой может перейти в «Зенит», а также рассказал о будущем форварда Сердара Азмуна и защитника Сесара Наваса.
«Сделал ли „Зенит“ предложение по Нобоа? Да, сделал. Но не только „Зенит“. Мы понимаем, как многое Нобоа сделал для „Ростова“. И при определённых условиях, которые устроят и его, и клуб, готовы его отпустить. На него претендует ещё один российский топ-клуб, у него есть и один конкретный вариант в Европе. Нобоа всерьёз думает над предложением „Зенита“, думаю, через день-два что-то уже станет понятно.
По Азмуну было очень интересное предложение из Европы, но приняли совместное решение, что Сердар остаётся у нас. Скорее всего, он отыграет в „Ростове“ до конца сезона.
Будущее Сесара Наваса? У него недавно родился ребёнок. Понимаем его желание быть поближе к семье. Но ничего ещё не решено. Очень надеемся, что он останется у нас. Ко многим нашим игрокам есть предметный интерес. Но, думаю, многие останутся и прислушаются к мнению нашего вице-президента Курбана Бердыева», — цитирует Узденова «Спорт-экспресс».