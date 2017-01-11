«Атлетико» интересуется форвардом «Арсенала» Алексисом Санчесом

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес может продолжить карьеру в мадридском «Атлетико», сообщает AS.
По информации издания, 28-летний чилийский футболист стал приоритетной трансферной целью испанского клуба. «Атлетико» рассчитывает начать переговоры с «Арсеналом» летом, рассматривая кандидатуру Санчеса в качестве замены форварду Антуану Гризманну, который может переехать в клуб из Англии.
Контракт Санчеса с «Арсеналом» истекает летом 2018 года. В нынешнем сезоне АПЛ он провёл 20 матчей и забил 13 голов.