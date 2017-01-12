Зидан: мы в данный момент не думаем о выигрыше трёх титулов

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отметил, что он и его подопечные не сосредотачиваются на мысли о выигрыше трёх титулов в 2017 году. Одновременно французский специалист подчеркнул, что ему очень хотелось бы выиграть чемпионат Испании, Кубок страны и Лигу чемпионов.
«Мы в данный момент не думаем о выигрыше трёх титулов. Концентрируемся на каждодневной задаче. Три титула – цель, которой хотят добиться все. Однако это ещё далеко, и мы не можем сейчас сосредотачиваться на мысли об этих трофеях. Всё это достигается благодаря работе, которая осуществляется каждый день», — цитирует Зидана Marca.