Защитник «Лестера» Шлупп близок к переходу в «Кристал Пэлас»

Защитник «Лестер Сити» Джеффри Шлупп в ближайшее время может покинуть стан действующих чемпионов Англии.
Как сообщает ESPN FC, «Кристал Пэлас» близок к приобретению 24-летнего футболиста. Переговоры между клубами находятся в продвинутой стадии, и переход может состояться в ближайшее время. По данным источника, за ганского защитника «орлы» предложили £ 12 млн (€ 13,7 млн).
Шлупп недоволен отсутствием игровой практики в текущем сезоне и в этой связи готов сменить клуб. Защитник провёл на поле в английской Премьер-лиге суммарно 139 минут.