Йиранек: для меня Карпин в «Спартаке» был скорее игроком, чем тренером

Защитник «Пршибрама» Мартин Йиранек, который с 2004 по 2010 год выступал в «Спартаке», вспомнил о времени, проведённом в стане красно-белых, под руководством Валерия Карпина.
«Спартак» навсегда в моём сердце. Что бы ни случилось, я всё равно мясной. Всё-таки шесть лет в команде – серьёзный срок. Такое невозможно забыть. Я же рассказывал вам, что в своё время получил в Чехии диплом мясника? Рубил свиные туши.
Если бы Карпин не выставил на трансфер в 2010 году, думаю, что я и по сей день играл бы в «Спартаке». Чем я его так разозлил? Тем летом в Москве был смог, и мы отправились тренироваться куда-то в Прибалтику. За несколько дней до игры вшестером пошли гулять вечером, вернулись после отбоя… Не помню уже, насколько поздно, может, часа на два-три позже положенного. Я сразу признал, что такое поведение недопустимо. Был готов понести любое наказание: штраф, перевод в дубль. Но Карпину этого показалось мало – он выставил нас с Саенко на трансфер. Почему именно нас двоих? Не ко мне вопрос. Оказались крайними. Видимо, я просто не входил в планы тренера, он рассчитывал на Парехо и Сухи. А опоздание стало хорошим поводом, чтобы от меня избавиться. Считаю так: каким бы ни было нарушение режима, нельзя вот так сразу выставлять игрока на трансфер. По крайней мере, я больше ни в одном клубе такого не видел.
Саенко заявил, что сейчас даже руку Карпину не пожал бы? Я не из тех людей, кто будет таить обиду. Умею прощать, ничего сложного в этом нет. Конечно, было неприятно, но я и сам понимал, что поступил неправильно. Теперь я вижу немало положительных моментов в том, что карьера сложилась именно так. Из «Спартак» я перешёл в «Бирмингем» и выиграл Кубок футбольной лиги. Сыграть решающий матч на «Уэмбли» против «Арсенала», при 80 тысячах болельщиков – это же мечта! Ради таких моментов и играют в футбол. Так что спасибо Карпину, что так всё получилось. Кстати, мы с ним не так давно пересеклись в ресторане, после матча «Томи» с «Торпедо» Армавир. Нормально пообщались.
Почему у Карпина не сложилось после ухода из «Спартака»? У него ещё всё впереди, он не настолько возрастной тренер. Но когда мы работали вместе в «Спартаке», было видно, что ему не хватает опыта. Для меня он был скорее игроком, чем тренером. Слишком много эмоций. Бывало, русский игрок и иностранец плохо тренируются, Карпин русскому напихает, а иностранцу ничего не скажет. А ещё постоянные штрафы за лишний веc – сто долларов за каждые сто граммов», — цитирует Йиранека «Советский спорт».