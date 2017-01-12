Горлов: клубы тратят € 1 млрд в год, а детскому футболу не перепадает и копейки

Президент Детской футбольной лиги (ДФЛ) Виктор Горлов, который уже 20 лет возглавляет им же созданную лигу, сообщил, что в России детскому футболу не перепадает и копейки с многомиллионных затрат клубов на трансферы и зарплаты игрокам.
«Футбол — самый массовый вид спорта в стране. Тысячи мальчишек, мечтающих о славе. Ежедневное внимание телевидения, газет. Огромные деньжищи в обороте. Чего не хватает? Если коротко — умелого управления всем этим огромным, непростым хозяйством. Если верить цифрам на сайте РФС, в России 700 футбольных школ. Но зачем их столько? Возьмём для примера Кемеровскую область. В ней семь таких школ. Ежегодно они выпускают 150 ребят. Для кого? В области из пяти профессиональных клубов не осталось ни одного. Исчезали даже кемеровский «Кузбасс», «Металлург» (Новокузнецк), «Заря» из Ленинска-Кузнецкого. Зачем мы обманываем детей? Ведь, поступая в футбольную школу, мальчишка мечтает стать профессионалом. За Уралом школ, готовящих ребят к большому футболу, не меньше 100. А команд мастеров — всего 12.
Переизбыток только для регионов актуален? Нет. Вот пример. Проводим на юге большой турнир. Встречаю на вокзале команды. Вижу на перроне одну, экипированную, как «Бавария». Все игроки одеты с иголочки: кроссовки, верхние куртки, капюшоны, спортивные костюмы. Оказывается, команда специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва из Москвы прибыла на какой-то дворовый турнир. Зашёл на сайт школы. История богатая. При этом единственный игрок высокого уровня, которого она воспитала, — Юра Тишков, царствие ему небесное. Спрашивается, зачем школу финансировать из государственного кармана по высшему разряду? Таких странных школ не одна, а сотни. Какой от них прок? В Москве есть академии ведущих клубов, есть школа «Чертаново» — более чем достаточно.
Детский футбол финансируется по остаточному принципу. Сегодня 70% всех поездок региональных команд на соревнования — за счёт родителей. Спонсоров давно уже назначают сверху, да и то в большом футболе. Вновь всё упирается в управление — большой футбол, который должен жить, как во всем мире, за счёт заработанного, финансируется у нас государством, а детский, не имеющий такой возможности, вынужден искать спонсоров. Сейчас, правда, стали говорить, что госбюджет не должен тратиться на большой спорт. Но о том, чтобы увеличить расходы на детский, что-то не слышно. А между тем, как утверждают независимые эксперты, ежегодно только на зарплаты и трансферы в российском футболе уходит € 1 млрд! Миллиард, который никоим образом не влияет на развитие самой игры в стране. От которого детскому футболу не перепадает и копейки», — цитирует Горлова «Российская газета».