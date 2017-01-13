Касилья: всё равно с кем «Реал» будет играть в четвертьфинале Кубка Испании

Голкипер мадридского «Реала» Кико Касилья подчеркнул, что у него нет предпочтений относительно следующего соперника команды в розыгрыше Кубка Испании. «Реал» в ответном матче 1/8 финала турнира сыграл вничью с «Севильей» со счётом 3:3 и завоевал путёвку в следующий этап. При этом Касилья сыграл немаловажную роль, не раз выручив «сливочных».
«Всё равно с кем «Реал» будет играть в четвертьфинале Кубка Испании. Нужно побеждать любого противника, и точка. «Севилья» с такими болельщиками никогда не сдаётся, и они это продемонстрировали на поле», — цитирует Касилью AS.