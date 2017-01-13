Лестьенн по семейным обстоятельствам пропустил медобследование «Рубина»

Руководитель пресс-службы «Рубина» Михаил Степанов прокомментировал отсутствие на медосмотре бельгийского полузащитника казанцев Максима Лестьенна. Футболист не приехал по семейным обстоятельствам.
«Отсутствие Максима Лестьенна на медицинском обследовании „Рубина“ полностью запланировано, у полузащитника семейные обстоятельства — вот-вот родит жена», — объяснил Степанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
16 января «Рубин» отправится на первый учебно-тренировочный сбор в Марбелью, где пробудет до 26 января.