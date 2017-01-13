«РБ Лейпциг» за € 10 млн приобрёл у «Ред Булл Зальцбург» 18-летнего Юпамекано

В «РБ Лейпциг» Юпамекано перешёл из «Ред Булл Зальцбург». По данным Kicker, сумма трансфера составила € 10 млн. Кроме того, австрийский клуб сможет получить определённый процент с возможной перепродажи игрока.
Издание отмечает, что за талантливым защитником следили «Бавария», «Реал», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».
В составе «Ред Булл Зальцбург» Юпамекано провёл 23 матча, выиграл чемпионат Австрии и Кубок страны. Со сборной Франции U17 становился чемпионом Европы в 2015 году.
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