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Отец Дзадзы: Симоне — игрок «Валенсии»

13 января 2017, пятница. 19:47. Футбол
Антонио Дзадза, отец нападающего «Ювентуса» Симоне Дзадзы, сообщил, что форвард уже стал игроком «Валенсии».

По его словам, в субботу, 14 января, Дзадза пройдёт медицинское обследование и подпишет контракт с испанским клубом.

«Симоне – игрок «Валенсии». Завтра всё будет завершено", – сказал Антонио Дзадза, слова которого приводит испанское издание Superdeporte.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» арендует итальянского игрока до конца сезона с опцией выкупа за € 16 млн.

Первую половину сезона нападающий провёл на правах аренды в «Вест Хэм Юнайтед» и не забил ни одного мяча в 11 матчах.
Источник: Superdeporte Сообщить об ошибке
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ФК Валенсия Ювентус Симоне Дзадза Трансферы
Новости. Футбол
13 января 2017, пятница
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