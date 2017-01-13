Отец Дзадзы: Симоне — игрок «Валенсии»

Антонио Дзадза, отец нападающего «Ювентуса» Симоне Дзадзы, сообщил, что форвард уже стал игроком «Валенсии».
По его словам, в субботу, 14 января, Дзадза пройдёт медицинское обследование и подпишет контракт с испанским клубом.
«Симоне – игрок «Валенсии». Завтра всё будет завершено", – сказал Антонио Дзадза, слова которого приводит испанское издание Superdeporte.
Ранее сообщалось, что «Валенсия» арендует итальянского игрока до конца сезона с опцией выкупа за € 16 млн.
Первую половину сезона нападающий провёл на правах аренды в «Вест Хэм Юнайтед» и не забил ни одного мяча в 11 матчах.