Эрнани: в «Зените» хочу выигрывать трофеи и творить историю

Новичок «Зенита» бразильский полузащитник Эрнани дал интервью клубной пресс-службе, в котором, в частности, рассказал о своём переходе в стан сине-бело-голубых, поведал, какие клубы ещё проявляли к нему интерес, а также признался, что никогда раньше не сталкивался с такими холодами, как в Санкт-Петербурге.
«Я был очень впечатлён, когда мне позвонил агент и впервые рассказал об интересе «Зенита». Я загорелся мыслью о том, что могу перейти в такой клуб. Переговоры проходили достаточно гладко, и, на мой взгляд, не было никаких проблем между руководством моего бывшего клуба и и нынешнего. Теперь я настроен на плодотворную работу на сборах. Я пришел с серьёзными намерениями, хочу помочь «Зениту» достичь определённых целей, хочу выигрывать трофеи, помогать в этом команде и творить историю.
Первый контакт произошёл полгода назад, и, когда я только узнал об этом, я захотел перейти в «Зенит». Со стороны моего бывшего клуба не было никаких препятствий, и в результате я оказался здесь. У «Атлетико Паранаэнсе» хорошая школа, клуб вкладывает средства в воспитание молодых футболистов и живет за счёт этого. Был интерес со стороны «Фиорентины» и «Монако», но ни о каких предложениях «Интера» я не слышал. «Зенит» — единственный клуб, который проявил себя настойчиво и действительно хотел видеть меня в составе.
Единственное, что мне доставило некий дискомфорт, — это холод, но могу уже отметить, что Петербург — очень красивый город. Видел пока не так много, но разговаривал с другими футболистами, и они сказали, что город очень красивый, большой, в нём можно полноценно жить, и никаких проблем, думаю, у меня не будет. Видел ли снег раньше? Снег видел, да, но такого холода я ещё не ощущал. Я приехал из плюс 30 в минус 7, и у меня, если честно, болели от холода руки и ноги.
Как отношусь к тому, что многие называют меня заменой Витселю? В любом случае в команде высокая конкуренция, и я пришёл бороться за место в составе. Что касается Акселя, то каждый человек ищет лучшее для себя, он посчитал таким этот вариант развития своей карьеры, и мы должны уважать его решение», — поведал Эрнани.