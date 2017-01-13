Фанатский сектор на стадионе «Севильи» может быть закрыт из-за поведения фанатов

Руководство Примеры направило в комитет по проведению соревнований Королевской федерации футбола Испании жалобу на агрессивное поведение болельщиков «Севильи» во время ответного матча 1/8 финала Кубка страны против «Реала» (3:3), сообщает Marca.
«Севилья» может быть наказана временным закрытием фанатского сектора на домашнем стадионе. Жалоба была направлена в связи с оскорблениями болельщиками хозяев капитана «Реала» Серхио Рамоса, который забил второй гол мадридской команды, после чего фанаты «Севильи» начали показывать ему неприличные жесты и кричать оскорбления в адрес игрока и его родственников.