«Арсенал» разгромил «Суонси», Жиру забил в пятом матче подряд

В матче 21-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» в гостях разгромил со счётом 4:0 «Суонси Сити». На 37-й минуте счёт открыл Оливье Жиру, забивший за «канониров» в пятом матче подряд. На 54-й минуте Джек Корк отправил мяч в свои ворота, а на 67-й автоголом отметился Кайл Нотон. Окончательный результат установил на 73-й минуте Алексис Санчес.
Что касается остальных матчей тура, то «Вест Хэм Юнайтед» на своём поле разгромил со счётом 3:0 «Кристал Пэлас», «Сток Сити» в гостях оказался сильнее «Сандерленда» (3:1), «Бёрнли» дома благодаря голу Джои Бартон выиграл у «Саутгемптона» (1:0), «Халл Сити» при своих болельщиках был сильнее «Борнмута» (3:1), а «Уотфорд» и «Мидлсбро» сыграли вничью 0:0.