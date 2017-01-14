Кэрролл: я несколько лет пытался забить такой гол

Форвард «Вест Хэм Юнайтед» Энди Кэрролл поделился впечатлениями от домашнего матча 21-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (3:0). Кэрролл забил эффектный мяч «боковыми ножницами».
«Я был полон решимости забить сегодня. Майкл Антонио увидел меня и выполнил навес, на этой неделе я попал в штангу таким ударом на тренировке. Я дал себе еще один шанс и сейчас жутко счастлив. Я несколько лет пытался забить такой гол. Это самый красивый мяч в моей карьере», — цитирует форварда BBC.
Изучить гол Кэрролла можно тут.